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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مصرفي: مشروع رأس الحكمة بداية مشوار طويل في الإصلاح الاقتصادي

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الخبير المصرفي  طارق متولي، إن مشروع رأس الحكمة أحد أهم صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الإقليم والعالم.  
 

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مبروك لمصر.. طارق شكري عن مشروع رأس الحكمة: يوفر آلاف فرص العمل

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لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: قبلة الحياة وخطة الإنقاذ للاقتصاد

وشدد متولي خلال لقاء عبر  برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة  ON: على أهمية عدم "التهوين" أو "التهويل" فيما يخص هذا الأمر.

أكمل : "زي ماكنا بنقوم بانتقاد الحكومة في  وقت من الأوقات الان  نقول أنها قامت بعمل جيد   ويجب الإشادة به وعليهم إكمال".

 

ولفت إلى أن تلك الصفقة هي البداية وليست النهاية في  طريق طويل شاق لأن طريق الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ الثمانينات لا يكمل حتى النهاية، قائلا : من حقبة الثمانينات بنعمل نجاحات كبيرة جدا لكن مش بنكمل  فيه سواء بنعمل إصلاحات مالية ونقدية ثم نتوقف  وهذا حدث في عام 2016 ولم نكمل خطوات الإصلاح   رغم أن العالم حينها أشاد بالخطوة وحصل الوزراء على جوائز ولكن النتيجة ما وصلنا إليه الآن لأننا مكملناش".


مردفا : التعقيب على مشروع رأس الحكمة  أنها خطوة جيدة جدا  لكن يجب أن تدرك الحكومة أنها خطوة من ضمن مشوار   طويل جدا وشاق".

رأس الحكمة

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