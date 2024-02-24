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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية ليبريا تشيد بدور مصر المحوري في إقرار السلم والأمن بأفريقيا

سفير مصر في مونروفيا
سفير مصر في مونروفيا ووزيرة خارجية ليبريا

استقبلت وزيرة خارجية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي، السفير أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية في مونروفيا، بمقر وزارة الخارجية الليبيرية، حيث سلم السفير خطاب التهنئة الموجه من السيد وزير الخارجية إلى نظيرته الليبيرية للتهنئة بمنصبها الجديد.

وتناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد السفير عبد العظيم على عمق ومتانة علاقات الصداقة القوية التي تربط بين مصر وليبيريا، واهتمام مصر بدعم أواصر التعاون مع ليبيريا ودفع العلاقات على كافة الأصعدة، وكذا مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للجانب الليبيري في كـافة المجالات.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الليبيرية على اعتزاز بلادها بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، مشيدة بدور مصر المحوري في إقرار السلم والأمن في القارة. 

وأكدت حرص الحكومة الليبيرية على توطيد أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات، معربةً عن جزيل الشكر والامتنان للجانب المصري على ما تم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة لرفع كفاءة القدرات البشرية في القطاعات الحكومية الليبيرية المختلفة.

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