مش عاوزين ننفخ فيه... مجدي عبد الغني ينتقد نجم الأهلي

انتقد الإعلامي مجدي عبد الغني أداء نجم الأهلي أنتوني موديستو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني: مش عاوزين نقعد ننفخ فيه.. معاش الملعب أصلا.

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزا صعبا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، أمس الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.