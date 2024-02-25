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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء المطر من السُنة.. 7 أدعية أوصى بها الرسول تجلب الخير بكل قطرة

دعاء المطر من السنة
دعاء المطر من السنة

لاشك أن تلك الأجواء الشتوية وما نشهده من موسم المطر هو ما يفسر بحث الكثيرين عن دعاء المطر من السنة  الذي يُعد أكثر الصيغ والأدعية استجابة فيما أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث تفتح السماء أبوابها أمام دعاء المطر من السُنة ، ليجعله بمثابة درجات سلم تصعد عليه أحلامنا وأمنياتنا ، لتعود إلينا مجابة ومتحققة  ، ويأخذ دعاء المطر من السنة منزلته وفضله من أنه خير اتباع لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن ثم فهو أحرى للاستجابة، كما أرشدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- ، من هنا ينبغي الحرص على الدعاء في هذا الوقت لتحقيق كل الأمنيات ولقضاء كل الحوائج.

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دعاء المطر من السنة

ورد في دعاء المطر من السنة كامل الكثير من الأمثلة و أفضل الأدعية عند هطول المطر والمأثورة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فجاء من جملتها دعاء المطر من السنة قصير مستجاب.

• اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.
• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.
• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.
• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.
• اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.
• اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.
• اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

دعاء رسول الله عند نزول المطر 

دعاء عند نزول المطر زادت الحاجة إليه كثيرًا في هذه الأوقات، حيث ساءت الأحوال الجوية ، فدعت الحاجة إلى دعاء عند نزول المطر الغزير ، والوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- للوقاية والنجاة من السيول، حيث إن من دعاء عند نزول المطر الغزير أو الدعاء في حال اشتدّ المطر وخاف النّاس ضرَرَه، فمن السُّنّة أن يدعوَ المُسلِم فيقول مثل قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- حيث كان يدعو بهذا الدُّعاء إذا اشتدّ المطر، فيقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

دعاء المطر للرزق

• اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء.

•  اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب.

•  اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

• اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي.

•  اللهم أجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي.

• اللهم اجعل لي فيما أحب نصيبا.

• اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

• اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب.

• اللهم أنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين.

•  اللهم افتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين.

•  اللهم استرنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

 

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