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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: 29692 شهيدا في القطاع منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن 29692 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن 69879 أصيبوا.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 142 على التوالي.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن عدد من الفلسطينييين استشهدوا وأصيب أخرين بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وفي بيت لاهيا، قالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيد جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

واستشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون، مساء امس السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للنازحين الفلسطينيين في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

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