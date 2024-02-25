الداخلية تحاصر العناصر الإجرامية وتضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة

الأحد 25/فبراير/2024 - 11:55 ص 2/25/2024 11:55:16 AM

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود الو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الإسكندرية- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها فى مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين).

كما تم ضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض) بحوزة (3 متهمين).

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") و ضبط (5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (5 فرد محلى) و تنفيذ (847) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.