سقوط عصابة سرقة ماكينات الرى من الزراعات بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (5 عاطلين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بإستخدام (2 مركبة تروسيكل) مُتخذين من دائرة مركزى شرطة "إدكو - رشيد" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (2 فرد محلى – طلقتين - 2 مركبة تروسيكل) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (6) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات (5ماكينات وموتور رى).

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة أغطية كبائن الكهرباء متخذاً من دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب (5) وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (3 تجار خردة "سيئى النية ") تم ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.