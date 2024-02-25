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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليس بخلا.. ثري يجمع طعامه من سلال القمامة| ما القصة؟

صدى البلد

جدل واسع أثاره هاينز بي، البالغ من العُمر 80 عاما وهو أحد الأثرياء في ألمانيا خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما فوجئ الرأي العام بالحياة المتواضعة التي يعيشها بالفعل.

وقد نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرا يتناول تفاصيل الحياة اليومية له فهو  يتجول في شوارع مدينة تعرف بأيم درمشتات، ويحمل طعامه من سلال القمامة، وهذا رغم ما يمتلكه من ثروة باهظة.

أما عن حسابه المصرفي فهو يحتوي  مبلغ 16 دولارا فقط، بعدما قام بسحب مبلغا قدره حوالي 765 ألف دولار لشراء عاشر منزل يمتلكه، وآخر يبلغ 100 ألف دولار وذلك لصالح وديعة محدودة الأجل، ليستفيد من أرباحها.

وقد نفى العجوزأن يكون سلوكه دالا على أنه بخيل، معتبرا أن هذه الإجراءات هي نوع من أنواع التدبير الاقتصادي، وأكد العجوز أنه  لا يوجد أي داع للإسراف.

ثروة باهظة وديعة محدودة الأجل سلال القمامة التدبير الاقتصادي

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