القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل مخزن بدائرة مركز شرطة تلا .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك المخزن ، و4 أشخاص) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المخزن ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .