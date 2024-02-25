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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتسهيل الحركة المرورية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات في 4 مراكز بالمنيا

حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها في تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط حركة الشارع وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمدينة ملوى حملات لإزالة التعديات والاشغالات بمجلس قروى الروضة اسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة على جانبي الطريق تنوعت ما بين إشغال طريق ـ بائع متجول -نظافة .

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كما قامت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بحملة لرفع الإشغالات استهدفت شارع طه حسين وميدان المحطة و الزهور وأسفرت الحملة عن تحرير 25 مخالفة اشغال متنوعة .

وفى مركز المنيا واصلت الوحدة المحلية حملاتها لضبط حركة الشارع وإزالة الاشغالات والتعديات الموجودة بقرية صفط الخمار والتي تعيق حركة المواطنين وتمثل تعدياً سافراً على حرم الطريق والأرصفة الجانبية أسفرت الحملات عن تحرير 35 محضر اشغال منها 10 محاضر إشغال طريق  و25 محضر بيئة وتم التعامل الفوري برفع كافة الاشغالات، و واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حملة لرفع كافة الاشغالات المتواجدة التي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير  50 محضرا متنوعا ما بين اشغال ونظافة وبيئة، وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

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