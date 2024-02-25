مجانا وبدون تشفير.. شاهد مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفيدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك لخوض مباراة مهمة أمام أبوسليم الليبي، وذلك ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب "19 مايو 1956" في مدينة عنابة الجزائرية.

ويسعى الزمالك خلال هذه المواجهة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويبحث جمهور الزمالك عن قناة مجانية تنقل مباراة أبوسليم الليبي، حيث من المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومحتدمة، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق الانتصار.

يمكن مشاهدة المباراة مجانًا على قناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات، وسيتم بث اللقاء أيضًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

تفاصيل القناة:

اسم القناة: الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يُذكر أن فريق الزمالك يحتل المركز الأول في مجموعته قبل هذه المباراة، برصيد 10 نقاط، مما يؤهله للتأهل، في حين يحتل أبوسليم الليبي المركز الثاني برصيد 9 نقاط.