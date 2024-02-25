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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يلتقي محافظ مطروح لبحث الاستعدادات لافتتاح فرع كلية البنات

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يلتقي محافظ مطروح

بحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، سبل التوسع العلمي؛ لخدمة أهالي المحافظة؛ مؤكدا أن مطروح لها مكانة في قلوب المصريين، وأن الجامعة تسعى لتلبية متطلبات أهلها، وأنه اعتبارًا من العام المقبل سيتم افتتاح (كلية البنات الأزهرية) بالمحافظة تكون بداية لكليات جامعة الأزهر. 

رئيس جامعة الأزهر يلتقي محافظ مطروح

من جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف وجامعته في نشر الوسطية، مشيرًا إلى أن للأزهر الشريف مكانة كبيرة عند أهل مطروح، وأن افتتاح كليات لجامعة الأزهر مطلب جماهيري سيساعد في خدمة الأهالي وإدخال السرور عليهم وعلى أبنائهم، ويوفر عليهم مشقة السفر.

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حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والدكتور عمرو هلال مدير المركز الهندسي بالجامعة، ومحمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر، ومحمد قاسم مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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