صحيفة: قطر تستضيف محادثات هدنة بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع

ذكرت صحيفة "الشرق" السعودية نقلا عن مصادر أمنية مصرية، اليوم الأحد، أن دولة قطر ستستضيف محادثات هدنة بين إسرائيل وحماس هذا الأسبوع.

وأفادت تقارير إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن حركة حماس تلقت من الوسطاء المخطط العام الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع باريس 2.

وحسب تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن قيادة حماس ما زالت تناقش الخطوت العريضة لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، ولم تقدم بعد ردها للوسطاء.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي، أعطى الضوء الأخضر لإرسال وفد إسرائيلي إلى قطر قريبا، لمواصلة المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في باريس بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في غزة يشمل إطلاق سراح رهائن، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.