حزب الله يستهدف كريات شمونة بالصواريخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط عدد من الصواريخ، على كريات شمونة اليوم من حزب الله وأنه بالمقابل قصف أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان.

وبحسب ما ذكرت صحف عبرية، قال رئيس بلدية كريات شمونة "أدعو من بقي بالمدينة إلى مغادرتها لأن نشاط حزب الله يزداد قوة وخطورة بشكل سريع".

وذكرت الصحف أنه سقطت عدة صواريخ قرب كريات شمونة ما أدى إلى أضرار في المعدات الزراعية.

وأفاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى شمال الأراضي المحتلة من قبل الكيان، أن عدة صواريخ سقطت على منطقة زراعية جنوب كريات شمونة.

وبحسب بيان المجلس، لحقت أضرار بممتلكات ومعدات زراعية، دون وقوع إصابات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، سقطت خمسة صواريخ في مناطق مفتوحة.

من جانبه ذكر حزب الله أنه استهدف بالصواريخ وقذائف المدفعية مرابض مدفعية العدو ومواقع انتشار جنوده جنوب كريات شمونة.

وأفادت الأنباء بدوي صفارات الإنذار في موقع المنارة بالجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان .