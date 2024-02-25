صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

أنهى محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي، اتفاقه مع ناد سعودي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كهربا

كهربا خارج الأهلي

وأكدت مصادر أن محمود كهربا، تلقي اتصالا من أحد مسؤولي الأندية السعودية، لاستطلاع رأيه في اللعب للفريق بداية من الموسم المقبل، وهو الأمر الذي رحب به اللاعب بشرط أن يتم التواصل مع النادي الأهلي، كونه يرتبط بتعاقد ممتد مع الفريق.

ويرغب كهربا في الانتقال إلي الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة في ظل المقابل المادي الضخم الذي سيحصل عليه، والذي سيسهم في سداد غرامة الزمالك.

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن غياب كهربا

من ناحية أخرى، كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من رحلة غانا جاء لأسباب فنية تماما، وليس له علاقة بأي أمور أخرى، قائلًا خلال تصريحات تلفزيونية: الأهلي لا يعرف الاستثناءات أو إعفاء لاعب من المباريات لأسباب شخصية، ومارسيل كولر المدير الفني اختار المجموعة التي استقر عليها من وجهة نظره الفنية واستبعد بقية اللاعبين.

وأكد بيبو أن الفلسطيني وسام أبو علي لاعب مميز ويؤدي بقوة في التدريبات، ويمثل إضافة كبيرة للفريق وطول الوقت يرغب في المشاركة وليس بعيدا عن اللاعبين، وقد اندمج سريعا ولديه إمكانيات كبيرة وقد تعرض للإصابة بعد الوصول إلى فورمة مميزة ولكنه قادر على الاستمرار في التألق.

كشف مصير مصطفى شوبير من الانضمام للمنتخب

كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل دخول مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد التألق رفقة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

مصطفى شوبير

وقال سيف زاهر، خلال حديثه بقناة أون تايم سبورتس : "مصطفى شوبير على رادار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني ناس هتقول إن أحمد شوبير كان ينتقد حسام وإبراهيم وده هيأثر على مصطفى شوبير وانضمامه لمنتخب مصر حسام حسن بيخوض تجربة حياته مش بيحب ويكره ولا يعرف تصفية حسابات ولا يوجد أزمة مع أي لاعب ومصطفى على راداره بشكل طبيعي جدًا".

مصطفى شوبير يتألق مع الأهلي في غياب الشناوي

وكان مصطفى شوبير تواجد في حراسة النادي الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا ليظهر في مباراة شباب بلوزداد ومن ثم مباراة ميدياما الغاني.