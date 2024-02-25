مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

كشف محمود فتح الله، المدرب العام الأسبق لنادي بيراميدز عن أن رمضان صبحي لم يتحدث عن رغبته في العودة للنادي الأهلي.

وعلق محمود فتح الله ، على انتقال عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وقال محمود فتح الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، إن نادي الزمالك سيستفيد من انضمام عبد الله السعيد لصفوفه ، مؤكداً أنه يملك خبرات كبيرة تؤهلة أن يكون رقم واحد داخل فريق الزمالك في الفترة المقبلة، مضيفا: «عبد الله السعيد صفقة مفيدة للزمالك».

وأشار محمود فتح الله، إلى أن نادي الزمالك أبرم العديد من الصفقات المتميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية، مضيفاً ان عبد الله السعيد سيتألق مع الزمالك بسبب حمهورة، عكس تواجدة مع نادي بيراميدز، الذي لا يملك جمهور، و من الصعب وجود جماهير لبيراميدز في مصر ولكن البعض لديه يرغب في روية نجم معين.

وتابع محمود فتح الله: أنه أبلغ هاني سعيد مدير الرياضي بالنادي بالرحيل عن بيراميدز بمجرد التعاقد مع المدير الفني الجديد، وهو ماحدث بالفعل، مضيفاً أنه محظوظ بالعمل مع 5 مدربين في بيراميدز وكل منهم لديه مدرسة مختلفة.

وعن صفقات التى إبرامها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قال محمود فتح الله: «الزمالك قد يضطر مع نهاية الموسم لرحيل 5 لاعبين من الصفقات الجديدة».