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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذخيرتنا وحدها لا تكفي.. أوكرانيا تلوم الدول الغربية على تأخير المساعدات

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ألقى وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، اليوم الأحد، باللوم على الدول الغربية في تأخير تقديم المساعدات العسكرية المتعهد بها، داعيا إلى ضرورة التسليم في الوقت المناسب حيث أن كييف تفقد الأفراد والأراضي في الحرب ضد روسيا.

ووفقا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، قال أوميروف،  في حديثه خلال مؤتمر في كييف، إن نصف المساعدات العسكرية التي تعهدت بها الدول الغربية تصل في وقت متأخر مما يكلف البلاد كثيرا في ساحة المعركة.

وتابع "إذا لم يصل ما تم تخصيصه في الوقت المحدد، فإننا نفقد العاملين، ونخسر الأراضي"، مضيفا "يجب على قوات الحلفاء توفير الإمدادات في الوقت المحدد".

وتأتي تعليقات أوميروف في وقت يبدو أن دعم أوكرانيا من حلفائها يتعثر، كما ذكرت شبكة سي إن إن.

ولا تزال حزمة من المساعدات من الولايات المتحدة متوقفة في الكونجرس، في حين أن الاتحاد الأوروبي لم يف بالالتزامات السابقة بتزويد أوكرانيا بمزيد من الذخيرة. وتحاول أوكرانيا سد هذا النقص من خلال تعزيز صناعاتها الدفاعية.

وفي حديثه في نفس المؤتمر، قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أولكسندر كاميشين، إن صناعة الدفاع في البلاد "ضاعفت ثلاث مرات طاقتها الإنتاجية في العام الماضي". ومع ذلك، أكد أيضا أن أوكرانيا تحتاج إلى ذخيرة أكثر بكثير مما يمكنها تصنيعه بمفردها.

وقال كاميشين: "بغض النظر عن مقدار زيادة الإنتاج في أوكرانيا، فإن احتياجات خطنا الأمامي أكبر من إنتاج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا".

وفي الوقت نفسه، تتوقع أوكرانيا الحصول على 11.8 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة هذا العام، وفقا لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

وقال شميهال "هذا ما اتفقنا عليه، وهذا ما سيساعدنا على سد الفجوة المالية.. إننا مقتنعون اقتناعا عميقا بأن الولايات المتحدة لن تترك أوكرانيا وحدها من حيث الدعم المالي والدعم العسكري المسلح".

وفي وقت سابق، ضربت موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية أوكرانيا بين عشية وضحاها يوم السبت وصباح الأحد في وقت مبكر، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين عسكريين في جميع أنحاء البلاد.

وأسفر "الهجوم الهائل" عن إصابة شخص واحد في كوستيانتينيفكا، في المنطقة الشرقية من دونيتسك.

وأصيبت المباني السكنية ومحطة القطار والمرافق التعليمية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، إن القوات الروسية قصفت مقاطعات بوكروفسك وكراماتورسك وباخموت، مما أجبر 81 شخصا على الإخلاء.

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