زيلينسكي يكشف عن خطة للسلام تقدم لـ روسيا خلال الأشهر المقبلة

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد عن خطة للسلام يجرى العمل عليها مع الشركاء في سويسرا، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمها إلى روسيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الأحد، إن أوكرانيا تأمل في عقد قمة لقادة العالم في سويسرا لمناقشة رؤية كييف للسلام في الأشهر القليلة المقبلة، وأن يتم بعد ذلك تقديم مخطط السلام إلى روسيا.

وأضاف: "آمل أن يحدث ذلك هذا الربيع".

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه "يجب ألا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية".

كما أكد زيلينسكي أن انتصار كييف في الحرب ضد القوات الروسية يعتمد على دعم الغرب.

وقال، في مؤتمر صحفي في كييف، إنه شعر "بالإيجابية" بشأن احتمال تزويد كييف بالصواريخ طويلة المدى من قبل حلفائها وشركائها.

وأشار زيلينسكي إلى أن الحرب قتلت 31 ألف جندي أوكراني حتى الآن.