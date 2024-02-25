رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بتقديم أي دعم لوقف حرائق الغابات

تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، بتقديم كل الدعم المطلوب لمساعدة ولاية فيكتوريا في حالة طوارئ حرائق الغابات المستمرة منذ أيام ودمرت المنازل بعد أن حذرت السلطات من أن الحرارة الشديدة قد تؤدي إلى تأجيج الحرائق هذا الأسبوع.

وقال ألبانيز للصحفيين في مدينة فرانكستون بولاية فيكتوريا، وفقا للنص: 'سنقدم أي دعم مطلوب من فيكتوريا'، مضيفا 'أنه تذكير بضرورة أن نكون يقظين لمواصلة العمل والتعامل مع التهديد المتمثل في تغير المناخ.'

وأدت حالة الطوارئ إلى نفوق الماشية وتدمير ستة منازل وأجبرت أكثر من 2000 شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.

وتقع أستراليا في قبضة نمط طقس النينيو، الذي يرتبط عادة بظواهر متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا، اليوم الأحد، مع تصنيف أخطر حريق في ثاني أعلى تصنيف خطورة، بالقرب من عدة بلدات نائية، وفقًا لهيئة الطوارئ بالولاية.

وتقع أستراليا في قبضة نمط طقس النينيو، الذي يرتبط عادة بظواهر متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا، اليوم الأحد، مع تصنيف أخطر حريق في ثاني أعلى تصنيف خطورة، بالقرب من عدة بلدات نائية، وفقًا لهيئة الطوارئ بالولاية.