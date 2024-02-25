أوكرانيا تخطط لدعوة روسيا لقمة سلام من أجل إنهاء الغزو

قال مسؤول أوكراني كبير اليوم الأحد إن أوكرانيا وشركاؤها الأجانب قد يدعوون روسيا لحضور قمة سلام مستقبلية لبحث إنهاء غزو موسكو المستمر منذ عامين بشروط كييف.

واضاف أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي، خلال مؤتمر متلفز في كييف، اليوم الاحد، إن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي يمكن تسليمها إلى روسيا خلال اجتماع ثان في وقت لاحق.

وتابع 'قد يكون هناك موقف ندعو فيه معًا ممثلين عن الاتحاد الروسي، حيث سيتم تقديم الخطة لهم في حالة ما إذا كان من يمثل الدولة المعتدية في ذلك الوقت يريد إنهاء هذه الحرب بشكل حقيقي والعودة إلى السلام العادل.

وأعلن زيلينسكي لأول مرة عن صيغة السلام الخاصة به في قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في نوفمبر 2022.

ويدعو إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا والانسحاب الكامل للقوات الروسية.