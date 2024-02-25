رد فعل مفاجئ من طارق السيد بعد تأهل الزمالك لدور الثمانية بالكونفدرالية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب طارق السيد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الزمالك يهزم ابو سليم الليبي ويتأهل إلى ربع نهائى رغم آنف التحكيم"

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

وضمن الزمالك التأهل لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية متصدرا مجموعته ويتبقى له جولة في دور المجموعات، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الزمالك 13 نقطة

2- أبو سليم الليبي 9 نقاط

3-ساجرادا الأنجولي 4 نقاط

4- سوار الغيني بدون نقاط