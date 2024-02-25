حسين لبيب يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد الفوز على أبو سليم

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على التواصل مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في الجزائر من أجل تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرى رئيس نادي الزمالك اتصالاً هاتفيا بالكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة من أجل تقديم التهنئة للفريق .

وقام الكابتن حسين لبيب بالتواصل مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وتقديم التهنئة له، ومن جانبه أكد جوميز لرئيس الزمالك أن الفريق سيكون أكثر قوة مع توالي المباريات.

وحرص رئيس نادي الزمالك على الاطمئنان على أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق بعد تعرضه للإصابة في اللقاء . ⁩



وكان فريق الزمالك حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.