كهربا للدوري السعودي| حقيقة موافقة الأهلي على رحيله وعلاقة غرامة الزمالك

رحيل كهربا.. تداولت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، عن الفريق، مما تسبب في جدلًا واسعًا في الساحة الكروية، وتساءل البعض عن السبب وراء قرار كهربا للرحيل عن النادي الأهلي.

وأفادت بعض الأنباء بتوقيع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، مع نادي سعودي ووافق علي التوقيع، ونرصد لكم في السطور التالية حقيقة توقيع كهربا لنادي سعودي، وموقف النادي الأهلي من رحيله.

رحيل كهربا

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تلقي محمود كهربا عرضًا من أحد الأندية السعودية، للإنضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، في ظل المقابل المادي الضخم الذي سيحصل عليه، والذي سيسهم في سداد غرامة الزمالك.

وبحسب المصادر، تلقي محمود عبد المنعم كهربا، اتصالًا من أحد مسئولي الأندية السعودية لمعرفة رأيه في الانضمام إلى صفوف الفريق، ورحب كهربا بانتقاله إلى النادي السعودي ولكن بشرط أن يتم التواصل مع النادي الأهلي كونه مرتبط بتعاقد ممتد مع القلعة الحمراء.