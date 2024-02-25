رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع كلية الطب ويكرم هيئة التدريس بقسم القلب

ترأس الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا مجلس كلية الطب المنعقد عن شهر فبراير ٢٠٢٤ م بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا سابقا والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا السابق والدكتور محمد شفيق نائب رئيس جامعة طنطا سابقا والدكتور محسن مقشط نائب رئيس جامعة طنطا سابقا والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا السابق والدكتور أيمن السعيد عميد الكلية سابقا والدكتور عمرو زعير القائم بعمل عميد الكلية سابقا والدكتور محمد جابر أمين المجلس ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات والسادة أعضاء المجلس وذلك بقاعة مجلس الكلية.

أعرب الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن سعادته بتواجده بمجلس كلية الطب أقدم كليات الجامعة مؤكدا على الدعم المستمر من إدارة الجامعة للكلية ومشيدا بما يتحقق من إنجازات ملموسة بكليات الجامعة مشيدا بالدور الكبير لأعضاء هيئة التدريس والأطباء في المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بمحافظة الغربية.

ومن جانبه رحب الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتشريف الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا مجلس الكلية مستعرضا إنجازات الكلية في الفترة الأخيرة من خلال عرض فيديو وثائقي.

وقام الدكتور محمود ذكى والدكتور أحمد غنيم بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم القلب وهم الدكتور محمد السطيحة أستاذ طب القلب والأوعية الدموية ورئيس القسم السابق و الدكتورة رغدة غنيمي رئيس قسم القلب لجهودها في تطوير القسم ودعم شباب الأطباء والدكتور رامي عتلم والدكتور محمد عز الرجال والدكتور أسامة شعيب مدرسين بقسم طب القلب والأوعية الدموية لحصولهم على شهادة استشاري معتمد لزراعة الصمام الأورطي بالقسطرة القلبية بدون جراحة، كما تم تكريم فريق عمل الجودة بالكلية على جهودهم المبذولة بوحدة ضمان الجودة بالكلية .



كما افتتح رئيس جامعة طنطا على هامش حضوره مجلس الكلية أعمال تجديد وتطوير المدخل الرئيسي للكلية والتي شملت مساحة ٧٠٠ متر مربع " ٤٠٠ متر أرضيات من الجرانيت عالي الصلابة و٣٠٠ متر مساحات خضراء " طبقا للجودة والمواصفات مدعما بأعمدة الإنارة وصرف مياه الأمطار والتكيفات والأشجار تشجيعا للمساحات الخضراء مع وجود ممرات داخل الحدائق مخصصة للمرور فيها.

IMG-20240225-WA0069

IMG-20240225-WA0068