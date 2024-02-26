حزب الله يعلن شن 6 هجمات عسكرية خطيرة على المواقع الإسرائيلية

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأحد.

وجاء في بيان حزب الله عبر قناتهم على تليجرام، أن الحركة قامت بشن 6 عمليات عسكرية ضج مواقع انتسار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، وجاءت كالتالي: