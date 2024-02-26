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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن شن 6 هجمات عسكرية خطيرة على المواقع الإسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأحد.

وجاء في بيان حزب الله عبر قناتهم على تليجرام، أن الحركة قامت بشن 6 عمليات عسكرية ضج مواقع انتسار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، وجاءت كالتالي:

  • الساعة 10:05 استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة راميم هونين بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
  • الساعة 11:15 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخي فلق 1 وتحقيق إصابة مباشرة.
  • الساعة 14:00 استهداف مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة.
  • الساعة 16:35 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.
  • الساعة 16:50 استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، وذلك كرد على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.
  • الساعة 19:50 استهداف تجمّع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

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