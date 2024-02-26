وفد إسرائيلي يتوجه لقطر اليوم لبحث تفاصيل صفقة المحتجزين.. وعباس يؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: لا صحة لتسرب ڤيروس تنفسي جديد عبر الوافدين من الخارج

مجلس الحرب الإسرائيلي يصادق على خطة لإمداد غزة بالمساعدات

الجيش الأمريكي يسقط مسيّرتين حوثيتين فوق البحر الأحمر

إسرائيل: عملياتنا ضد "حزب الله" لن تتوقف حتى لو توصلنا إلى هدنة في غزة

زيلينسكي: روسيا ستسعى لشن هجوم آخر أواخر الصيف

الجيش الإسرائيلي يقدم خطة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال في غزة‎

القوات الروسية تعزز مواقعها قرب أفدييفكا ودونيتسك‎



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مجلس الوزراء المصري أكد أنه لا صحة لتسرب ڤيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج، مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما ولا يوجد أي تفش لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن مصادقة مجلس وزراء الحرب على خطة لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، بشكل "يمنع ظواهر النهب التي وقعت في شمال القطاع، وفي مناطق أخرى"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي استعرض، خلال اجتماع مجلس وزراء الحرب، خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في غزة، والخطط العملياتية للمراحل المقبلة.

ونقلت "الراي" عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إن العمليات الإسرائيلية ضد جماعة "حزب الله" في لبنان لن تتوقف، حتى وإن تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

وقالت "الجريدة" إن وفدًا يضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الموساد، يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، الاثنين، لبحث تفاصيل صفقة تحرير المحتجزين، مستدركة: رغم أن حركة "حماس" لم ترد حتى الآن على الوسطاء بشأن المخطط الذي تم الاتفاق عليه في باريس.

وأبرزت "الراي" تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والتي أكد فيها أن قطاع غزة "جزأ لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية، وأنه لا يمكن قبول المخططات الإسرائيلية بفصله أو اقتطاع أي شبر منه، فيما أعاد ملك الأردن عبد الله الثاني تأكيد رفض عمّان أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس، محذراً من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن الجيش الإسرائيلي هجوماً على مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكرت "الوطن" أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أسقطت، الأحد، طائرتين مسيرتيّن نفذتا هجوميين فوق منطقة جنوب البحر الأحمر، في إطار الدفاع عن النفس، مؤكدة تحطم مسيّرة ثالثة بسبب عطل فني.

وأضافت، في بيان لها، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن استهدف ناقلة النفط "إم في تورم ذور"، التي ترفع العلم الأمريكي، في خليج عدن في 24 فبراير.

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حذر من أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم جديد على الأراضي الأوكرانية، أواخر مايو أو الصيف، لكنّه أكد أن كييف لديها خطتها الواضحة للحرب.

وتابع: "ستستعد روسيا لشن هجوم مضاد في بداية الصيف أو نهاية مايو. إذا كانوا قادرين على ذلك. سوف يستعدون. سنستعد لهجومهم".

وقالت "الجريدة" إن روسيا أعلنت أن قواتها اتخذت مواقع أفضل قرب أفدييفكا ودونيتسك، بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين الجيش بالتوغل أكثر داخل أوكرانيا، مع مرور عامين على بداية الحرب الشاملة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صد القوات الأوكرانية بالقرب من 3 بلدات جنوبي باخموت وهي مدينة استولت عليها القوات الروسية في مايو أيار الماضي، ولكن لا تزال القوات الأوكرانية تنشط فيها.