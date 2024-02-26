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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرحلة المقبلة صعبة.. فتح تكشف موقفها بعد استقالة الحكومة الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

كشف متحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، أن الحركة تنتظر موقف الرئيس محمود عباس من قبول استقالة الحكومة.

وقال المتحدث باسم فتح لشبكة "العربية"، إن المرحلة المقبلة صعبة وتتطلب وفاقا وطنيا لإغاثة غزة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية عانت من الحصار المالي الإسرائيلي.

وأضاف أن أي حكومة لن تستطع القيام بدورها إذا استمر الحصار الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مبنية على الكفاءات وليست فصائلية.

وتابع المتحدث باسم فتح قوله "لن نقبل خروجا عن القوانين الفلسطينية خاصة في القضايا الثابتة".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أعلن أنه تقدم باستقالة الحكومة للرئيس محمود عباس.

وقال أشتية في كلمة له اليوم الاثنين، إنه وضع استقالة الحكومة الفلسطينية تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وأضاف أن السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية.

وأشار إلى أنه تقدم باستقالته خطيًا على ضوء المستجدات الراهنة، مؤكدًا أن الاحتلال تنصل من كل الاتفاقات الموقعة معه.

وتابع قوله "هناك جهود لتحويل السلطة إلى أداة إدارية ونحن لن نقبل بذلك".

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