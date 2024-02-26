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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هتقفوا لي في رزقي .. جريمة علنية بـ أسيوط

محكمة
محكمة

اعترض الاشقاء الثلاثة علي الصيد امام الارض الخاصة بهم ، فنشبت مشاجرة بينهم وبين المتهم الذي لم يتحمل منعهم له من الصيد والسعي علي رزقه فما كان منه الا انه اخرج بندقية آلية واطلق عليهم اعيرة نارية فاردى احدهم قتيلا واصاب الاخرين.

احداث الواقعة 

تعود وقائع القضية رقم 10101 لسنة 2022 جنايات مركز ساحل سليم محافظة اسيوط بورود بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم من المستشفى المركزي بوصول " طارق . ح . ع " 23 عاما ، جثة هامدة وشقيقيه "عاطف . ح . ع " و " مصطفى . ح . ع" مصابين .

وتوصلت تحريات الرائد مصطفى محمد هاشم معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم الى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " عبدالكريم . أ .ح " صياد ، وأشارت التحريات إلى قيام المتهم باستقلال قارب في نهر النيل والتوجه للصيد أمام الأرض الخاصة بالمجني عليهم وعلى أثرها وقعت بينهم مشادة كلامية وأخرج المتهم سلاحا ناريا كان بحوزته " بندقية آلية " وأطلق أعيرة نارية صوب المجني عليهم ما أسفر عن وفاة احدهم وإصابة شقيقيه .

واصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط  ، حكمها ، بالسجن المشدد 15 عاما ، علي المتهم ، صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبي رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن .

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