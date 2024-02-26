مجلس النواب يحذف كلمة حكومة فاشلة ووزير فاشل من المضبطة..تفاصيل

حذف مجلس النواب كلمة حكومة فاشلة و وزير فاشل من المضبطة بعدما اثارت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.

وكان النائب هاني أباظة قد ذكر في كلمته أمام الجلسة العامة أن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وبأسعار مناسبة حكومة فاشلة وأن وزير التموين المسؤل عن هذا الملف وزير فاشل ، وهو ما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا تحذف الكلمة من المضبطة قائلا مش عاوزين تجاوز.

ومن جانبه اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة علي ما جاء بكلام النائب ، قائلا :" الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل علي توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري".