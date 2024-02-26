سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم بؤرا إجرامية فى 3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان– دمياط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ،

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (6 متهمين "لهم معلومات جنائية") وضبط 5 قطع سلاح نارى "فرد محلى" وضبط (52) محكوم عليه فى (821) حكم "جزئى – مستأنف – غرامة – مخالفة".

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرات "الحشيش، الهيروين، الآيس")..بحوزة (4 متهمين) و ضبط (5) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (5 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.