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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح معارض أهلا رمضان في البدرشين والحوامدية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معارض "أهلًا رمضان" بشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين وطريق مصر اسيوط بمدينة الحوامدية لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والذي تقيمهم المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .


أكد محافظ الجيزة أن المعارض تأتي في إطار خطه المحافظة لإقامة عدداً من المعارض والمنافذ السلعية تغطي كافة قطاعات المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.


واشار محافظ الجيزة أن معرضي البدرشين والحوامدية يضمان ٤٠ باكية لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار أقل عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تصل إلى ٢٥ % وبهم كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات) بجودة عالية وبأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات. 


وأشار محافظ الجيزة إلى أنه خلال ايام سيتم افتتاح معارض جديدة لتغطية قطاعات اخري بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان لضمان إستفادة جميع المواطنين من خدمات تلك المعارض.


مؤكداً انه يتم اقامة المعارض بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وذلك للاقبال الكبير من المواطنين على تلك المنافذ والمعارض التى تقيمها المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين. 


كما تفقد المحافظ باكيات العارضين مشددا على جميع المسئولين المعنيين بأجهزة المحافظة بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات وقوائم الأسعار المعلنة ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من توافر السلع المختلفة بشكل دائم. 


وحرص راشد داخل المعرض على الإستماع إلي آراء المواطنين المترددين عليه للتأكد من مدى رضاهم عن الأسعار ونوعية السلع المتوافرة ومدى جودتها.


رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعدداً من أعضاء مجلس النواب وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس مركز ومدينة البدرشين ومدير مديرية التموين ومباحث التموين .

وجاءت اسعار السلع داخل المنفذ كالاتي ( لحم بلدي ٣٢٠ جنيها للكيلو – سكر ٢٧ جنيه– ارز من ٣٠ الي ٣٤ جنيها – مكرونة ٢٨ جنيه للكيلو – زيت خليط ٧٠ جنيه للتر – السمن ١٣٥ لعدد ٢ كيلو – قمر الدين ٦٥ جنيه ٤٠٠ جرام – بلح جاف ٢٠ جنيه ٧٠٠ جرام – بلح اسواني ٤٠ جنيه - حلاوة طحينية ٩٠ جنيها للكيلو – الصلصلة ١٦ جنيها ٣٦٠ جرام – الشاي ٨ جنيهات ٤٠ جرام – دقيق ٢٨ جنيه للكيلو).

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