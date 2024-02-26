ليب الرياض 2024 يفتح الباب لمناقشة مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي

تستضيف المملكة العربية السعودية، أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم “ليب“, تحت شعار “آفاق جديدة”، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس لعام 2024.

بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “تحالف”، وبمشاركة أكثر من 1,000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1,000خبير ومتحدث من 180 دولة لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات.

ويضم المؤتمر في نسخته هذا العام منصة “ديب فيست” التي تعود مجددًا بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، إلى جانب عددٍ من المنصات والمسارح المتخصصة التي تقدم الدورات التدريبية، وجلسات الابتكار، بمشاركة مجموعة من الشركات الناشئة وأبرز الشركات التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.

ويسلط ليب 24 الضوء على: التقنية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والألعاب، والفضاء، والأمن السيبراني، والتوائم الرقمية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء وهم نائب رئيس الأمم المتحدة والممثلة السابقة العليا لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين، وإليزابيث آدامز المستشارة السابقة لأ

من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن مؤتمر ليب في دورته الثالثة يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار ونقطة جذب للاستثمارت التقنية في المنطقة.

وقال: ” إن دعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا الحراك التقني في المملكة، أسهم في قيادة المملكة لمسيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة من خلال أكبر سوق للتقنية بأكثر من 43 مليار دولار”، مضيفًا أن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في العام 2023 وضعت المملكة على قمة الهرم أكبر دولة بالمنطقة تحصل على استثمارات متجاوزة سقف 1.3 مليار دولار ولتستحوذ بذلك على أكثر من نصف الاستثمارات المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عادًّا المملكة الآن أكبر نقطة لتمركز المواهب والقدرات الرقمية بأكثر من 354 ألف شاب وفتاة، مع نمو نوعي في تمكين المرأة في القطاع الذي يصل اليوم إلى 35%، متجاوزة متوسط الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السليكون.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي: “نسعى لتقديم نسخة مميزة هذا العام، لاسيما وأننا قد اختتمنا نسخة العام الماضي من ليب باستثمارات وإطلاقات تجاوزت 9 مليارات دولار وبحضور يتعدى 172 ألف زائر، مما يؤكد مكانة مؤتمر ليب بأنه الأكبر من نوعه في العالم”.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تحالف مايكل تشامبيون، أن النسخة الحالية من ليب، تركز على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الكثيرة والتطورات التحويلية في سعيها للارتقاء بقطاع التقنية العالمي إلى مستويات جديدة.

مما يذكر أن مؤتمر ليب يمثل منصة مؤثرة للمستثمرين، والشركات الناشئة، والخبراء، والمهتمين، حيث يُعد المؤتمر عامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ومحورًا مهمًا في عملية التحول الرقمي محليًا وعالميًا