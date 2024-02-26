بدون تأشيرة.. دول يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط

يقدم موقع صدي البلد، الدول التي يمكن الدخول بها بالباسبور المصري، ، للتسهيل علي المواطنين للسفر إلي الخارج.

الدول التي يمكن السفر إليها بالباسبور المصري فقط

الباسبور المصري يوفر للمواطنيين:-

الذهاب للكثير من الدول حول العالم بدون تأشيرة

الحصول علي تأشيرة مجانية

الحصول علي تأشيرة عند الوصول

الحصول علي تأشيرة بشكل إلكتروني

بعض الدول التي تطلب الحصول على تأشيرة سفر من سفارتها وقنصليتها قبل السفر إليها.

الباسبور المصري

بعض الدول في قارتي الامريكتين

بدون تأشيرة

هاييتى: بدون تأشيرة لمدة 3 شهور

سانت كيتس و نيڤيس: بدون تأشيرة لمدة 3 شهور

سانت فينسينت و الجرينادينز: بدون تأشيرة لمدة شهر

دومينيكا: بدون تأشيرة لمدة 21 يوما

اكوادور: بدون تأشيرة لمدة 90 يوما

پويرتو ريكو: بدون تأشيرة لمدة 3 شهور

تأشيرة عند الوصول

بلد المكسيك: يمكن الحصول على تأشيرة لمدة 180 يوما لدى وصوله، فقط إذا كان الراكب لديه تأشيرة صالحة للولايات المتحدة

نيكاراجوا: يتم الحصول على تأشيرة سياحة لمدة 90 يوما عند الوصول مقابل 5 دولارات أمريكية

تأشيرة مطلوبة قبل السفر

بوليفيا: تأشيرة لمدة 90 يوما مقابل 53 دولارا أمريكيا

بعض جزر المحيط الهادي

يمكن دخولها بدون تاشيرة

ولايات ميكرونيسيا المتحدة: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة شهر.

جزر كوك: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 31 يوما.

ساموا: تقع على المحيط الهادي، ويمكن دخولها لفترة شهرين بدون تأشيرة.

بالاو: على نفس امتداد المحيط الهادئ، ويمكن دخولها لمدة شهرين بدون تأشيرة.

توفالو: (تقع بين أستراليا وجزر هاواي) ويمكن دخولها شهر بدون تأشيرة.

نيبوي: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة شهر.

بعض الدول في قارة اسيا

بدون تأشيرة

نيبال: تمنح الفرصة شهرين للدخول بدون تأشيرة.

ماكاو: 3 أشهر بدون تأشيرة.

كمبوديا: يمكن للمصريين أن يدخلوها 3 أشهر بدون تأشيرة.

إندونسيا: تتيح للمصريين تأشيرة دخول لمدة 30 يوما فقط.

طاجكستان: يمكنك دخولها شهر ونصف بدون تأشيرة.

هونج كونج: بدون تأشيرة لمدة 90 يوما

ايران:بدون تأشيرة للسياح ورجال الأعمال

قطر: يمكن دخول قطر عن طريق تأشيرة إلكترونية لمدة شهر.

الاردن:بدون تأشيرة، يجب إبراز تذاكر العودة لغير العاملين المصريين فى الأردن، ماعدا المسافرين المتجهين إلى العراق.



ماكاو: بدون تأشيرة لمدة 90 يوما

ماليزيا :بدون تأشيرة لمدة 3 شهور

سوريا :بدون تأشيرة لمدة 30 يوم للسياح، وبدون تأشيرة لمدة 90 يوم للمهندسين والأطباء والمحاسبين.



اليمن: بدون تأشيرة لمدة 90 يوما عند الوصول إلى اليمن عن طريق خطوط الطيران

فلسطين: الدخول بدون تأشيرة، لكن يجب التواصل مع أقرب سفارة فلسطينية لمعرفة الشروط.

الباسبور المصري

تأشيرة عند الوصول

كوريا الجنوبية :يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوما

لاوس: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوما مقابل 30 دولار أمريكي

جزر المالديف: يتم الحصول على تأشيرة سياحة عند الوصول لمدة 30 يوما

نيبال: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة من 15 إلى 30 أو 90 يوما، مقابل 25 أو 50 أو 100 دولار أمريكي

اذيربايجان: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوم عند الوصول مقابل 100 دولار أمريكي

بنغلاديش: يتم الحصول على تأشيرة عبور لمدة 7 أيام عند الوصول مقابل 25 دولار أمريكي، أو تأشيرة سياحة لمدة 30 يوم مقابل 50 دولارا.



لبنان: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوم مقابل 50 دولار، وذلك عند الوصول إلى مطار بيروت الدولي ويكون كل شخص بحوزته 2000 دولار أمريكي



كامبوديا: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوم عند الوصول مقابل من 20 إلى 25 دولار أمريكي

بلد جورجيا كيتم الحصول على تأشيرة لمدة 90 يوم عند الوصول

اندونيسيا :يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 25 دولار أمريكي

تيمور الشرقيه: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوما مقابل 30 دولارا أمريكيا

بلد طاجيكستان: يتم الحصول على التأشيرة عند الوصول لمدة 45 يوما

فيتنام: يمكن دخولها والحصول على التأشيرة فى المطار.

تأشيرة مطلوبة قبل السفر

تركيا :يجب الحصول على تأشيرة من السفارة التركية بالقاهرة مقابل 385 جنيه مصري، ويمكن الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى مطار أتاتورك فى اسطنبول مقابل 50 دولار أمريكي وذلك إذا كان المواطن المصري حامل لتأشيرة سارية من الولايات المتحدة الأمريكية بدون تأشيرة 90 يوما

سيريلانكا: الدخول بتأشيرة إلكترونية فقط دون مزيد من الإجراءات.

الامارت: يتم الحصول على تأشيرة قبل السفر بوجود حجز فى فندق فى دبي وذلك إذا كانت الرحلة بغرض السياحة، أو مقابل 300 جنيه مصري إذا كانت الرحلة بغرض تجاري وذلك إذا تم إرسال طلب رسمي من الشركة إلى الفندق.



استخراج الباسبور المصري

بعض دول قارة أفريقيا

تأشيرة مجانية

غانا: تأشيرة لمدة 14 يوما للمسافرين الحاملين دعوة من منظمة حكومية، للرحلات التجارية يتم الحصول على تأشيرة مقابل 150 دولارا أمريكيا

جنوب أفريقيا: يجب الحصول على تأشيرة، لكنها مجانية للمصريين

غينيا بيساو: تأشيرة مجانية لمدة 3 شهور

بدون تأشيرة

إثيوبيا : بدون تأشيرة لرجال الأعمال، يجب الحصول على تأشيرة سفر من السفارة الإثيوبية فى القاهرة

موريشيوس: بدون تأشيرة

سيشيل: بدون تأشيرة لمدة ثلاثة شهور

السودان بدون تأشيرة لأي مدة

تأشيرة عند الوصول

زيمبابوى: يتم الحصول على تأشيرة سياحة عند الوصول لمدة 3 شهور، أو تأشيرة تجارية عند الوصول لمدة شهر، مقابل من 30 إلى 55 دولارا أمريكيا

جيبوتي: الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة شهر مقابل 5000 فرنك جيبوتي

موزمبيق: تأشيرة لمدة 30 يوما عند الوصول مقابل 82 دولارا أمريكيا

الرأس الأخضر: الحصول على التأشيرة عند الوصول

جزر القمر: تأشيرة مجانية عند الوصول فى المطار لمدة 24 ساعة، على أن يتم الحصول على تأشيرة كاملة بمقابل مادي من مكتب الجوازات فى موروني

مدغشقر: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 90 يوما عند الوصول مقابل 140,000 أرياري مرغشي، يفضّل الحصول على التأشيرة قبل السفر

تنزانيا: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول مقابل 50 دولارا أمريكيا

رواندا: يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يوم مقابل 30 دولار أمريكيا

بوركينافاسو: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 7 أيام عند الوصول مقابل من 10,000 إلى 35,000 فرنك غرب أفريقي

أوغندا: يتم الحصول على تأشيرة لمدة 3 شهور عند الوصول مقابل 50 دولارا أمريكيا

زامبيا: يتم الحصول على التأشيرة عند الوصول مقابل 50 دولارا أمريكيا

تأشيرة مطلوبة قبل السفر

جنوب السودان: يجب الحصول على تأشيرة من سفارة جنوب السودان بالقاهرة

ليبيا: يجب الحصول على تأشيرة من السفارة الليبية فى مصر

