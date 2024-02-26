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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للأولى بالرعاية.. محافظ المنوفية يفتتح معرض" دكان الفرحة" بسرس الليان |صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

  افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض مبادرة " دكان الفرحة " بمدينة سرس الليان ، والذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع جمعية الأورمان وبنك الكساء المصري لتوزيع  35 ألف قطعة ملابس وأدوات منزلية بالمجان على أكثر من 3 آلاف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة .

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، ومنسقي صندوق تحيا مصر وممثلي جمعية الأورمان وبنك الكساء المصري،  ووكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان .

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وتفقد المحافظ اقسام المعرض ، والذى يضم ملابس وأدوات منزلية حيث يتم إتاحة الفرصة لكل أسرة باختيار 10 قطع ملابس بالمجان  وذلك بهدف إدخال روح البهجة والسرور على الأسر المستحقة  ،مشيرا إلى أنه تم تحديد الأسر والحالات المستحقة بناء على أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، هذا ويستمر المعرض على مدار ثلاث أيام لتقديم خدماته للأسر المستحقة وتخفيف العبء عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
وقد أشاد محافظ المنوفية بجهود صندوق تحيا مصر ودعمه الدائم والمستمر لكافة فئات المجتمع وحرصه علي تنفيذ العديد من المبادرات  في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية والاقتصادية للأسر الأولي بالرعاية ،  مشيداً بحجم وجودة الملابس المعروضة " دكان الفرحة " والتي تناسب مختلف الأعمار ، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً وجهداً في دعم ورعاية الأسر الأشد إحتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم .

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