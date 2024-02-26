دخان كثيف.. لحظة استهداف جيش الاحتلال للعمق اللبناني.. فيديو

عرضت فضائية " العربية" لقطات مصورة تظهر لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهداف داخل العمق اللبناني.

وأظهرت اللقطات تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان في عمق لبنان وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على بعلبك في العمق اللبناني .

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت بعلبك لأول مرة منذ بدء الحرب.

ووفقا لموقع "لبنان24”، أن العدو الإسرائيلي شنّ، اليوم الإثنين، غارات جويّة إستهدفت محيط بعلبك - شرق لبنان، وذلك في تطور ميداني يعتبر خطيرا جدا.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن القصف طال مستودعات جديدة تستعمل لتخزين المواد الغذائية لمؤسسات السجاد على طريق عدوس - بوداي.