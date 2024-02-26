اغتيال شخصية بارزة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، سيارة في بلدة المجادل بقضاء صور في جنوب لبنان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيارة المستهدفة بعد احتراقها بالكامل نتيجة القصف، وأفادت معلومات بأن القصف أسفر عن سقوط قتيل وجريح بحسب موقع صوت بيروت.

وقال رئيس بلدية المجادل، إنه تم اغتيال شخصية بارزة في الغارة الإسرائيلية قرب صور جنوبي لبنان دون الاعلان عن هويته.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة له، شنّت غارات جوية ضد منطقة البقاع شرق لبنان، مستهدفة مجمعات تستخدمها وحدة الدفاع الجوي التابعة لـ”حزب الله”.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن عملية القصف جاءت ردا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة من دون طيار من طراز “زيك” سقطت في وقت سابق من اليوم الاثنين فوق جنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال على مواصلة عملياته ضد حزب الله للدفاع عن إسرائيل بما في ذلك المجال الجوي اللبناني.