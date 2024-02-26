أستاذ علاقات دولية: إسرائيل غير جاهزة لحرب برية في لبنان

كشف الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، عن تفاصيل الضربات الإسرائيلية لمعقل حزب الله شرق لبنان، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في عمق لبنان.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل غير جاهزة لحرب برية في لبنان، ولم ينتصر في حرب قطاع غزة، مستدركا أن الضربات الإسرائيلية في عمق لبنان لمواقع تابعة لحزب الله رسائل للداخل الإسرائيلي.

وتابع الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، أن دخول الاحتلال الإسرائيلي للبنان سيكون كارثة لإسرائيل ولبنان.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن السلطة الفلسطينية مطالبة بتشكيل حكومة جديدة التمثيل كل الطوائف الفلسطينية.