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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي : لبنان يطلق عشرات الصواريخ على الجولان

الجولان
الجولان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين أن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان على هضبة الجولان.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم اعتراض بعض القذائف بواسطة القبة الحديدية، مشيرا إلى انه ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات كيدمات تسفي وأورتال وشعل.

وتصاعدت الاشتباكات اليوم الاثنين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي شن غارة جوية على مدينة بعلبك أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة عدد آخر.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه في بيان قال فيه "نقوم بضرب أهداف تابعة لحزب الله في عمق لبنان" ،في الوقت الذب أعلن فيه حزب الله​، إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "هرمز 450" ‏بصاروخ أرض- جو فوق منطقة الجبل الرفيع بإقليم التفاح​؛ وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"اعتراض صاروخ أرض- جو في مرج ابن عامر شمال إسرائيل، أُطلق من لبنان، وحاول اعتراض طائرة مسيرة إسرائيلية.

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