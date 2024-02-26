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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية ضخمة لغزة

ماكرون
ماكرون

 

 


أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن سكان غزة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية كبيرة جدا ويجب فتح جميع المعابر دون تأخير، وفق ماذكرت صحف فرنسية.


وفي تغريدة له أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة. 
وذكر إن “سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية ضخمة”، كما دعا إلى فتح كافة المعابر دون تأخير.

وقال ماكرون إن فرنسا، بالتعاون مع الأردن، نفذت عملية لإسقاط شحنات إنسانية إلى غزة. 
ويظهر هذا العمل المشترك رغبة البلدين في تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة، ويساهم أيضًا في تعزيز روابط التضامن الدولي في سياق تعاني فيه العديد من المناطق من معاناة عميقة.
 

لرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غزة

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