«بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع «سهولة» لتعزيز محفظة حلول الدفع التي تقدمها

أعلنت اليوم شركة «بيتابس مصر»، الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في المدفوعات الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MESASA)، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة "سهولة"، وهي واحدة من أشهر المنصات المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL).

وتهدف هذه الشراكة إلى التوسع بنطاق حلول الدفع التي تقدمها منصة «بيتابس مصر» للتجار من خلال إتاحة خاصية إضافية للشراء الآن والدفع لاحقًا أونلاين.

وتهدف «بيتابس مصر» من خلال إضافة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا إلى باقة حلول الدفع المتاحة للتجار على منصات التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع منصة "سهولة"، إلى تلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع الميسرة المخصصة لعمليات التجارة الإلكترونية.

كما ستساهم هذه الخطوة في توفير تجربة تسوق سلسة ومرنة للعملاء، مع تمكين المتاجر الإلكترونية من الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، وبالتالي تنمية حجم مبيعاتهم.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أكد كريم عيادة، المدير العام لشركة "بيتابس مصر"، على التزام الشركة بقيادة قطاع المدفوعات الإلكترونية عبر استكشاف وعقد الشراكات التي تساهم في تعظيم القيمة للتجار فضلًا عن المساهمة في تعزيز ذلك القطاع الواعد.

وأضاف كريم أن إضافة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بشركة "سهولة" على منصة "بيتابس مصر"، سوف تساهم في تحسين العادات الشرائية لدى العملاء وبالتالي إتاحة المزيد من الخيارات للاستمتاع بأنماط حياة فريدة ومتنوعة، بالإضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية للتجار.

وأكد كريم على أن هذه الشراكة تحظى بأهمية كبيرة للشركة لأنها تتماشى مع رؤيتها التي تركز على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تنمية مجال التجارة الإلكترونية في مصر.

وفي سياق متصل، أعرب أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة "سهولة"، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع منصة "بيتابس مصر" والتي ستساهم في إتاحة خاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بالشركة إلى قاعدة أوسع من العملاء.

وأضاف الشنواني أن "سهولة" تلتزم بتمكين العملاء والتجار على حدٍ سواء عبر تسهيل حصول العملاء على المزيد من خيارات الدفع المرنة، مشيرًا إلى التزام الشركة الجاد بتوفير تجربة تسوق سلسة وممتعة لجميع الأطراف بالتعاون مع "بيتابس مصر".

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في أعقاب العديد من الشراكات الاستراتيجية التي قامت «بيتابس مصر» بتوقيعها مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية الرائدة على الساحتين المحلية والإقليمية، ومن بينها «بيميسPaymes » و«منجم mngm » وقد نجحت شركة «بيتابس مصر» من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم تجربة دفع موثوقة وميسرة لكل من التجار والعملاء عبر مختلف المنصات والقنوات. وتعد هذه التوسعات والإنجازات التي حققتها الشركة بمثابة تأكيد على تفانيها في تعزيز مجال التجارة الإلكترونية في مصر والمنطقة بوجه عام.