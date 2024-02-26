شهر رمضان وعيد الفطر| تعرف علي الإجازات الرسمية خلال مارس وإبريل.. 22 يوما عطلة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون عن الاجازات الرسمية ومواعيدها القادمة بخلاف الراحات الأسبوعية، وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان واجازة عيد الفطر المبارك في شهري مارس وأبريل 2024.

ومن المتوقع أن تتغير بعض مواعيد الإجازات الرسمية 2024، وذلك طبقًا لقرارات مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت، حتى يحصل المواطنون على إجازة متصلة.

اجازات شهر مارس ورمضان

وتأتي الراحات الأسبوعية لجميع موظفي الدولة يومي الجمعة والسبت، في شهر مارس وخلال شهر رمضان المبارك، في الأيام التالية:

- الجمعة والسبت 1 و2 من مارس.

- الجمعة والسبت 8 و9 من مارس.

- الجمعة والسبت 15 و16 من مارس.

- الجمعة والسبت 22 و23 من مارس.

- الجمعة والسبت 29 و30 من مارس.