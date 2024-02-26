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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدة حولا في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين عن قصف أطراف بلدة حولا في جنوب لبنان بعدد من القذائف المدفعية، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وكان جيش الاحتلال، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه ضرب المزيد من أهداف حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك الموقع الذي أطلقت منه عشرات الصواريخ على مرتفعات الجولان.

وأضاف جيش الاحتلال أن المواقع التي استهدفتها الطائرات الحربية في عيتا الشعب شملت مباني تستخدمها الحركة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أشار إلى أن موقع إطلاق الصواريخ الذي أطلق منه حزب الله نحو 60 صاروخا على الجولان كان يقع في قرية كوكبا، وقد قصفته طائرة إسرائيلية مقاتلة أيضا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة حولا جنوب لبنان

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