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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محلل سياسي: تقرير إسرائيل أمام العدل الدولية لا يخلو من الأكاذيب

صدى البلد

 قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محسن ابو رمضان، أن تقرير اسرائيل إلى محكمة العدل الدولية لن يخلو من الأكاذيب والتضليل، فجزء من أكاذيب إسرائيل وادعاءاتها أيديولوجي عقائدي وجزء الآخر استعماري. 

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وأشار أبو رمضان في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي انور في برنامج “مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "etc"،الى  أن محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية هو إنجاز وإن كان ناقصا ولكن السياقات الذي خرجنا به من المحكمة ارتكاب الاحتلال لعمليات إبادة جماعية وتجاوز القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب واستندت إلى تصريحات الساسة والحكومة والقادة الإسرائيليين فضلاً عن الاعتماد إلى تقارير منظمات دولية مثل الأونروا ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني كان يتمنى أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بوقف العدوان الإسرائيلي ولكن قرارها بمنع إسرائيل من الانخراط في الإبادة الجماعية شجعها لإرتكاب المزيد من المجازر وتدمير البنية التحتية بالكامل بما فيها من مستشفيات ومراكز إيواء ومدارس وجامعات ومساجد مؤكدا وجود مؤامرة ضد الأونروا لتصفيتها لارتباطها باللاجئين.

إسرائيل غزة قطاع غزة العدل الدولية اخبار التوك شو

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