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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وليد توفيق يكشف سر ابتعاده عن التمثيل.. خاص

وليد توفيق
وليد توفيق

كشف وليد توفيق عن سبب ابتعاده عن التمثيل بعد أن قدم مجموعة من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها.

وقال وليد توفيق لـ صدى البلد: سبب ابتعادى عن التمثيل هى سينما المقاولات والتى غزت الوسط الفنى وقتها وقررت الابتعاد قليلا فضلا عن أننى أميل أكثر إلى الغناء ولست ممثلا فى المقام الأول.

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وأطلق الفنان وليد توفيق، أحدث أغانيه التي تحمل اسم لسه بيسألوني، مساء الخميس 22 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أحدث أغاني وليد توفيق

وكانت أحدث أغاني الفنان وليد توفيق، أغنية تحمل اسم مملكتي، تم طرحها في شهر ديسمبر 2023، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية مملكتي لـ وليد توفيق، من كلمات عاصم حسين، ألحان وليد توفيق، توزيع موسيقي باسم منير.

وفي أول يوليو الماضي، طرح المطرب وليد توفيق أغنية تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.

وفي شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو  وتوزيع خالد مشى.

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