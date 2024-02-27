محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات لضبط التعديات والتأكد من صلاحية السلع

كلف محافظ الاسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمحبات التجارية والمقاهي لضبط أشكال المخالفات والتأكد من صلاحية السلع للاستهلاك وإزالة الإشغالات وفتح الطرق أمام حركة المارة.



وأسفرت الحملة - التي قامت بها إدارات حي غرب الاسكندرية - عن تحرير 22 محضرا (صحة وأمن صناعي وتموين)، و17 إنذارا (رخص محلات ومكتب عمل ورصد بيئي) والتحفظ علي كمية من الاشغالات المتنوعة وفتح الطرق العامة وتسهيل حركة سير المشاة والمركبات.



كما تم خلال الحملة تحصيل مبلغ ألف جنيه مستحقة لشركة الصرف الصحي.



وأكدت رئيسة الحي المهندسة سحر شعبان، مواصلة الحملات والتفتيش على المنشآت لضبط التعديات والمخالفات وفرض النظام وسيادة القانون.

