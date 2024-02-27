بنادق آلية وطبنجات.. عاطل يحول منزله لمصنع سلاح بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الأسلحة النارية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها.

تم ضبطه وبحوزته (6 بنادق آلية – 8 طبنجات – 3 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - جهاز لاسلكى) وكذا (الأدوات والخامات المستخدمة فـى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية).. وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وتصليحها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.