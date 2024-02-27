مشروع قانون لتعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الإقتصاد القومي هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية.

و تضمن مشروع القانون يتضمن حوافز إيجابية حيث يحصل والدي الإبن الواحد أو الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الابن أو الابنة بمبلغ يتم تحديده.

عندما يبلغ الإبن الواحد أو الابنة الواحدة سن الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي.

يكون للإبن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.



يكون للإبن الواحد او الإبنة الواحدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله او مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة.

للأسرة التي تكتفي بإبن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حالة الاحتياج لها بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون



ننشر ملامح مشروع القانون المقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد.

و الذي تمت إحالته امس إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

و ذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الإقتصاد القومي هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر ولما كنا في جمهوريتنا الجديدة على أعتاب مرحلة تنموية هائلة تتجه فيها جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية وإستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري ومن ثم توفير كل سبل الحياة الكريمة له فيقينا لن يتحقق ذلك إلا من خلال السيطرة على معدلات الزيادة السكانية وخفضها بالقدر الذي يجعل عوائد التنمية ملموسة لكل مواطن

يعيش على أرض الوطن العظيم هذا وقد جاءت مواد مشروع هذا القانون لتحفز المتزوجين حديثا على تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال إثنين على الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فعالية من طرق التوعية المعتادة

و نصت المادة الأولى على تطبق مواد هذا القانون على الابن او الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك

و نصت المادة الثانية يتم اعلام كل زوجين عند عقد القران بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها لهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا او ابنة واحدة

و نصت المادة الثالثة يحصل والدي الإبن الواحد او الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ يتم تحديده ( تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين

و نصت المادة الرابعة على عندما يبلغ الإبن الواحد أو الإبنة الواحدة سن الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي

و نصت المادة الخامسة على يكون للإبن الواحد او الإبنة الواحدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله او مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة

و نصت المادة السادسة تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد او الإبنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة

و نصت المادة السابعة يحق للإبن الواحد او للإبنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية اودراسية تنظمها أي من الأكاديميات او الهيئات او الوزارات او المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة

المادة العاشرة

تحصل الأسرة ذات الإبن الواحد او الابنة الواحدة على اشتراك سنوي مخفض ٧٥% في أي وسيلة من

وسائل المواصلات العامة للدولة

ويكون التخفيض ٥٠% في حالة انجاب الأسرة لطفل آخر

المادة الحادية عشر

تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة ٧٠٪ في حال الإنجاب

مرة ثانية

المادة الثانية عشر يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة

المادة الثالثة عشر

للأسرة التي تكتفي بإبن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حالة الاحتياج لها بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون

المادة الرابعة عشر

للأسرة التي تكتفي بإنجاب ابنا واحدا او ابنة واحدة رحلة سنوية داخلية مجانية تتحمل قيمتها بالكامل

وزارة السياحة عند وصول الإبن او الابنة لبداية المرحلة الاعدادية وحتى نهاية المرحلة الثانوية



المادة الخامسة عشر

يحق للإبن الواحد أو الإبنة الواحدة حال تخرجهم من الجامعة الحصول على قرض حسن بدون فوائد يسدد على خمس سنوات مع فترة سماح سنتين وذلك من أحد البنوك التابعة للدولة مع دراسة جدوى مجانية لأي مشروع صغير او متوسط وتدريب مجاني على كيفية التسويق للمنتج

المادة السادسة عشر

تكون الأولوية للإبن الواحد او الإبنة الواحدة المتفوقين دراسيا افي الحصول على البعثات التعليمية المقدمة من الجامعات والمؤسسات التعليمية بالداخل و بالخارج

المادة السابعة عشر

تكون الأولوية للإبن الواحد او الإبنة الواحدة المتفوقين دراسيا في التعيين بوظائف المعيدين بالجامعات

والمعاهد العليا في حالة تساوي الدرجات مع متفوقين آخرين

المادة الثامنة عشر

للأسرة ذات الإبن الواحد أو الابنة الواحدة تذاكر مجانية سنويا في كل عرض مسرحي اوسينمائي او

غنائي او فنون شعبية اوسيرك قومي يقدم من خلال فرق وزارة الثقافة في المواقع الثقافية المختلفة

التابعة للوزارة وذلك بواقع ٥ تذاكر لكل فرد في الأسرة سنويا

وللأسرة التي لديها اثنان من الأبناء تذاكر لحضور عرض واحد فقط سنويا من هذه العروض