أكرم ومكي وشيكو وهشام نجوم الكوميديا برمضان وريهام حجاج سنة أولى ضحك

المسلسلات الكوميدية ، واحدة من أبرز انواع الدراما التى تكون موجودة بشكل دائم على المائدة الرمضانية كل عام ، وهذا العام سيكون هناك جرعة كبيرة من تلك الأعمال خلال شهر رمضان القادم .

وفى السطور التالية نستعرض أبرز تلك المسلسلات .

الكبير 8 :

أصبح مسلسل الكبير واحدا من أهم الطقوس الرمضانية كل عام ، حيث من المقرر ان يخوض الفنان أحمد مكي السباق الدرامي هذا العام من خلال الجزء الثامن من العمل الأشهر .

ويشارك في بطولة العمل كل من محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي".

بابا جه :

واحد من الأعمال التى ينتظرها الجمهور هذا العام هو مسلسل “ بابا جه ” نظرًا للشعبية التى يتمتع بها بطل العمل أكرم حسني.

وتدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة في رمضان 2024، من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي.

أشغال شقة :

كما يعرض في هذا الموسم مسلسل أشغال شقة للفنان هشام ماجد وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول زوجين يقومان بإنجاب طفلين توأم ويتعرضان الى العديد من المصاعب مما يجعلهما يلجأن الى الاستعانة بعاملة في المنزل مما يخلق العديد من المواقف الكوميديا؟

مسلسل اشغال شقة من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب،ويعد التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال ، ويقوم ببطولة العمل الفنان هشتم ماجد وإنعام سالوسة وانتصار وسلوي محمد علي وشيرين .

نور خالد وولده خالد نور :

لاول مرة فى مجال الدراما التنليفزيونية يخوض شيكو الماراثون الرمضاني دون هشام ماجد ، وذلك من خلال " نور خالد وولده خالد نور " ، ويشاركه في بطولة العمل الفنان كريم محمود عبد العزيز ، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي وفانتازيا ويشارك في بطولة العمل كل من شريف رمزي وآية سماحة .

مسلسل نور خالد وولده خالد نور من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي و من وإخراج محمد أمين و من إنتاج أمير إبراهيم شوقى.

للأذكياء فقط:

كما يخوض الفنان حمدي الميرغني الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل للأذكياء فقط ، ويشارك في بطولة العمل رنا رئيس، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

المسلسل كوميدي وتعرض أحداثه على مدار 15 حلقة ويعتمد على كوميديا المواقف، التي يقع فيها أبطاله أثناء تورطهم في تجارب علمية.

فراولة :

وعلى غير عادتها تقدم نيللي كريم هذا العام اللون الكوميدي من ، من خلال مسلسل " فراولة " ، والذى تلعب في شخصية بلوجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

تدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة حول فتاة ابنه حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

.يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

صدفة :

ولاول مرة تخوض الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل كوميدي ، ويحمل أسم صدفة .

وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين".

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوي خطاب وعصام السقا ورحاب الجمل .

كما يعرض هذا العام الموسم الثاني من مسلسل كامل العدد ، كامل العدد من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي بين الاثنين، حيث حقق الجزء الأول الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي نجاحًا.