رمضان 2024.. طرح برومو قلع الحجر لـ سوسن بدر ومنى عبد الغني

طرحت قناة النهار البرومو الرسمي لمسلسل قلع الحجر ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم سوسن بدر ومنى عبد الغني .

المسلسل من بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

المسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

ويعرض للفنانة سوسن بدر حاليا مسلسل “ حدوتة منسية ” والذي يشارك فى بطولته كل من سوسن بدر وأحمد فهيم وطارق صبري .

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.