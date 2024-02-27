مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد رجب عبد الله حسن من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث عنف الزيتون، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بمنطقة حلمية الزيتون بين قوات الامن والأهالى من جانب وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية من جانب اخر.. لجلسة غداً الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري مع استمرارحبس المتهم علي ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة اليه في القضية.

وأسندت النيابة الى المتهمين تهم اثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة مفرقعات والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والانضمام إلى عصابة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل المرور.

كانت اشتباكات وقعت بين الاهالى وقوات الأمن من جانب وأنصار جماعة الإخوان المحظورة من جانب آخر، حيث قام أنصار الإرهابية بإلقاء قوات الأمن والأهالى بالحجارة والمولوتوف والالعاب النارية ، مما دفع قوات الأمن لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط 15 منهم وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 14624 لسنة 2013 الزيتون وتمت احالتهم الى النيابة التى تولت التحقيق وقد اسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مواطن.